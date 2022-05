Wie wär’s mit ein bisschen Sport?

Plankstadt. Die TSG Eintracht Plankstadt hat am Sonntag, 22. Mai, auf ihrem Vereinsgelände, Jahnstraße 4, die „4XF-Tour“ zu Gast. Innerhalb des Projekts „Aufholen nach Corona“ wird bis zum 17. Juli ein mobiles Coachingteam durch Deutschland touren, mit dem Ziel, Functional Training in die Vereine zu bringen.

An den Tourstandorten wird eine Trainingsstation aufgebaut, ein freies Training angeboten, ein Gruppentraining und eine Besichtigung sowie Beratung zu den örtlichen Trainingsmöglichkeiten geboten. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) fördert dieses Projekt.

In Plankstadt können Jugendliche und junge Erwachsene unverbindlich in die Bereiche Fitness, Krafttraining und Crossfit reinzuschnuppern. Von 10 bis 12 Uhr leiten zwei Trainer 15- bis 27-Jährige an Geräten an – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Sportkleidung wäre von Vorteil. Von 12 bis 14 Uhr darf jeder, der Lust hat, sich an den Geräten probieren. Trainer stehen für Tipps parat. Sowohl für den Workshop als auch für das freie Angebot werden noch Anmeldungen entgegengenommen: E-Mail katrin.ohlhauser@tsg-eintracht-plankstadt.de, Telefon 06202/7 60 87 25. Für Getränke, Kaffee und Kuchen ist gesorgt – „Zaungäste“ sind ebenfalls willkommen.

Ein Video von 2019 gibt es hier: