Wie wär’s mit Eugen-Pfaff-Ring?

Plankstadt. Der Bebauungsplan für das neue Kultur- und Sportquartier in Plankstadt ist in Kraft getreten – seit Juni vergangenen Jahres – und die Erschließungsmaßnahmen laufen seit März. Da ist es also durchaus an der Zeit, dass auch die Straßennamen für das Gebiet kommen. Und deshalb steht dieses Thema nun auf der Agenda für die öffentliche Gemeinderatssitzung am Montag, 24. April, 18.30 Uhr im Ratssaal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Konkret geht es laut Vorlage der Verwaltung um zwei vom Westende abzweigende Straßen, die zum künftigen Wohngebiet verlaufen sowie um die Straße, die um die neue Halle führt. Die Gemeinde sieht vor, für die ersten beiden den Straßennamen Westende dort fortzuführen, voraussichtlich mit geraden Hausnummern und Buchstaben. Die Ringstraße vom Quartier kommend und um die Hallen soll laut Vorschlag der Verwaltung auf den Namen Eugen-Pfaff-Ring hören. „Der Gemeinderat und die Verwaltung würdigen damit die großen Verdienste dieses herausragenden Bürgers“, heißt es in der Vorlage.

Pfaff (1923 geboren, 1997 verstorben) war nicht nur Kämmerer der Gemeinde Plankstadt, sondern auch Heimatforscher und -dichter, als Letzterer laut Vorlage der Gemeinde gar „überregional bekannt“. Die Fraktionen wurden bereits im Januar in einer nicht öffentlichen Sitzung dazu aufgefordert, intern über Vorschläge für die Straßenbenennungen zu beraten. Der jetzige Vorschlag stammt somit aus mehreren Vorberatungen und den entsprechenden Rückmeldungen der einzelnen Fraktionen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kommunalpolitik Kinderbetreuung und Roland-Seidel-Halle auf der Agenda des Gemeinderats Oftersheim Mehr erfahren

Des Weiteren schlägt die Verwaltung dem Gremium vor, einer Änderung des Regionalplans Rhein-Neckar zuzustimmen. Dabei handelt es sich im Grunde um eine Formalität, da im zweiten Offenlageverfahren, um das es nun geht, nur Stellungnahmen zu Änderungen seit dem vorherigen Verfahren erfolgen dürfen und sich in den Passagen, die für Plankstadt relevant sind, keine weiteren Veränderungen ergeben haben. Hintergrund ist, dass der Regionalplan keine weiteren Wohnbauflächen in der Gemeinde ausweist, da der rechnerische Bedarf – 11,2 Hektar – bereits im aktuellen Flächennutzungsplan gedeckt ist.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt soll das Gremium externe Reinigungsarbeiten in kommunalen Gebäuden vergeben. Laut Beschlussvorlage bleibe der aktuelle Vertrag ohne explizite Verlängerung nicht bestehen und eine solche wünscht die Gemeinde laut Vorlage nicht. Bei der EU-weiten Ausschreibung hatte die Firma Gies aus Mainz das günstigste Angebot abgegeben. Allerdings liegt dieses mit über 278 000 Euro brutto pro Jahr rund 13 Prozent über dem vereinbarten Preis des bisherigen Vertrags. Das begründet die Verwaltung mit gestiegenen Lohn- und Materialkosten, empfiehlt dem Gemeinderat aber, die Arbeiten an die Firma zu vergeben. lh