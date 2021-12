Winter stellt Fluthelfer vor Herausfordung

Plankstadt. Etwa 30 Helfer machen sich am Samstag ein letztes Mal in diesem Jahr auf den Weg in die von der Flut betroffenen Gebiete, um vor Ort zu helfen. Rund 850 Quadratmeter Estrich müssen in einem Mehrfamilienhaus in Odendorf im Swisttal raus. Dort waren viele Keller überschwemmt. Wenige Häuser sind bewohnt, viele Familien sind immer noch bei Verwandten oder Freunden und zum Teil sogar in Altenheimen untergebracht.

„In Odendorf sind kaum Helfer unterwegs“, erklärt Joe Herrmann, Organisator der Fluthilfe „Ahrschipper“. Und neben der Zerstörung gibt es noch ein anderes Problem: den Winter. „Es ist schwer, bei diesen Temperaturen die Wohnungen warm und trocken zu bekommen“, meint der Plankstadter. Aber genau das ist essenziell – sämtliches Wasser muss komplett aus Wänden, Böden und Decken.

Spenden für Sinzig Unsere Zeitung hat gemeinsam mit den Städten und Gemeinden unseres Einzugsgebietes eine Hilfsaktion für Sinzig gestartet. Spenden können auf diese Konten (oder via QR-Code) überwiesen werden: Stichwort „Fluthilfe 2021“: Sparkasse Heidelberg, DE08 6725 0020 0025 0104 42 oder Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, DE78 5479 0000 0005 0650 03.

Die „Ahrschipper“ freuen sich immer über Unterstützung. „Wir sind echt eine tolle Truppe“, wirbt der Organisator. Eine traurige Nachricht gibt es leider auch zu verkünden: Die Weihnachtsmärkte im Ahrtal zugunsten der Flutopfer – beispielsweise in Mayschoß – sind wegen der Pandemie abgesagt.