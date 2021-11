Wo gibt es in Plankstadt Schnelltests?

Plankstadt/Eppelheim. Weil sich die Lage weiter zuspitzt, haben Bund und Länder die Corona-Maßnahmen nochmals zu verschärft. In Baden-Württemberg ist am vergangenen Mittwoch nun die Alarmstufe II in Kraft getreten (wir berichteten). Unter anderem gilt damit für den Besuch mancher Einrichtungen oder Veranstaltungen die 2Gplus-Regelung. Das heißt: Ein Geimpft- oder Genesen-Zertifikat ist Voraussetzung, zusätzlich muss noch ein tagesaktueller negativer Schnell- oder PCR-Test vorgelegt werden.

In Plankstadt sind diese kostenlosen Bürgertests in der Wärtschaft möglich: In der Schwetzinger Straße 29 wird von Montag bis Freitag jeweils von 11.30 bis 13 Uhr und von 17.30 bis 19 Uhr getestet. Samstags bieten die Verantwortlichen von 17.30 bis 18.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 13 Uhr ebenfalls Testungen an.

Termine online vereinbaren

In Eppelheim bietet das Unternehmen „Delight Health“ Schnelltests am Gottlob-Hees-Platz in der Stadtmitte an. Die Schnellteststationen – Bürgertest kostenlos, ansonsten 13,50 Euro – haben täglich von Montag bis Sonntag jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Terminvereinbarung ist online möglich, jedoch nicht zwingend erforderlich.

In der Eppelheimer Straße 78 in Heidelberg-Pfaffengrund wird auf dem Kaufland-Parkplatz außerdem montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr getestet.

Info: Alle Testzentren der Umgebung und aktuelle Infos gibt’s in unserem Dossier unter schwetzinger-zeitung.de/coronaschwetzinger-zeitung.de/corona