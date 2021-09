Wo ist das in Plankstadt (2)?

Plankstadt. „Mens sana in corpore sano“ – dieser lateinische Spruch ziert dieses Relief und eine Schlange windet sich über einer Schale. „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ lautet die Redewendung. Das Stichwort Gesundheit gibt schon einen guten Hinweis zum Fundort.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Geschenkpaket mit Kurpälzer Produkten. Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Erkennen Sie Plankstadt“ bis Sonntag, 5. September, an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de. Wir sammeln bis zum Ende der Rätselreihe alle Antworten. Der Gewinn wird dann unter den Personen ausgelost, die die meisten Bilder korrekt erkannt haben – also mehrfach mitmachen lohnt sich. Wir wollen von Ihnen wissen, an welchem Gebäude das Relief zu finden ist./ caz/grö