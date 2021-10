Wo ist das in Plankstadt (7)?

Plankstadt. Moderne Architektur weist oftmals eine bizarre Schönheit auf – auch wenn das vielleicht gar nicht so intendiert war. So auch diese Betonwaben in all ihrer Regelmäßigkeit. Rund um sie herum herrscht gerade Baustelle. Aber in welcher Straße?

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Geschenkpaket mit Kurpälzer Produkten. Das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist Samstag, 16. Oktober. Wir sammeln bis zum Ende der Rätselreihe alle Antworten. Der Gewinn wird dann unter den Personen ausgelost, die die meisten Bilder korrekt erkannt haben – also mehrfaches Mitmachen lohnt sich. Wir wollen von Ihnen wissen, in welcher Straße das Gebäude steht, wo diese Waben zu finden sind. / grö