Wo ist das in Plankstadt (8)?

Plankstadt. Wohlig lächelnd reckt der Buddha aus Stein seine Arme in den Himmel. Der Bauch wölbt sich ganz typisch. Fernöstliche Anklänge in Plankstadt – nur wo steht der entspannte Steingeselle?

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Geschenkpaket mit Kurpälzer Produkten. Das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist am Samstag, 30. Oktober. Mit diesem Bild endet nun unsere Rätselreihe. Der Gewinn wird bald unter den Personen ausgelost, die die meisten Bilder korrekt erkannt haben – also mehrfach mitmachen lohnt sich. Wir wollen von Ihnen wissen, an welcher Kreuzung der Buddha auf dem Bild steht. / caz/grö