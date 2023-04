Wo sind die Ostereier?

Plankstadt. Im Vogelpark erwartet die Besucher am Ostersonntag, 9 April, von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr, eine besondere Aktion zum Fest. Immer zur vollen Stunde können sie sich auf die Suche nach bunten Ostereiern begeben und diese in kleine Geschenke umtauschen. Dafür muss pro Runde ein Bon zum Preis von 2 Euro gekauft werden. Zusätzlich ist noch ein goldenes Ei versteckt, dessen Finder in einen Lostopf kommt und die Chance auf ein Jahr Patenschaft für den Weißhaubenkakadu „Jogi“ oder einen kleinen Trostpreis erhält.

Die Preisübergabe mit Urkunde wird in den Tagen darauf erfolgen. Eine Voranmeldung zur Teilnahme an der Aktion soll per Mail an info@vogelpark-plankstadt gehen, da die Gesamtzahl an Teilnehmern auf 200 Kinder begrenzt ist. Am Tag der Ostereiersuche warten Waffeln und Getränke auf die Besucher.

Blumenzwiebeln abgeben

Zudem startet an diesem Sonntag eine weitere Aktion des Vogelparks. Dort sollen bis zum 13. Mai Blumenzwiebeln gesammelt werden, die zu einem späteren Zeitpunkt im Park gepflanzt werden. Da viele Menschen zur Osterzeit Blumenzwiebeln kaufen und diese zumeist nach der Blüte in der Mülltonne landen, steht die Aktion ebenfalls für Nachhaltigkeit. Blumenzwiebeln sind mehrjährig und wie schön ist es doch, wenn die ersten Osterglocken, Narzissen, Tulpen, Traubenhyazinthen und Hyazinthen ihre Blüten öffnen, wenn der Himmel noch grau ist.

Die aufgeblühten Blumenzwiebeln können an der dafür vorgesehenen Sammelstelle am Eingang des Vogelparks abgegeben oder im Hof von Alexandra Ulrich in der Goethestraße 18 in die dafür vorgesehene Kiste im Hof gelegt werden. Im kommenden Jahr können sich dann viele an den wundervollen bunten Blumen im Vogelpark erfreuen, wenn die Blumen wieder zu neuer Lebenskraft finden. zg/hef