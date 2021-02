Plankstadt. Die Jahres-Verbrauchsablesung für Gas und Wasser erfolgt im Zeitraum von Montag, 1. März, bis einschließlich Freitag, 19. März. Die Ablesung wird durch die von den Stadtwerken beauftragte Firma Schmitt unter strikter Einhaltung der Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz durchgeführt.

Die Ablesung erfolgt täglich zwischen 8 und 19.30 Uhr, am Samstag zwischen 9 und 16 Uhr.

Einhaltung der Hygienemaßnahmen

Die Wasserschächte in Plankstadt werden von Mitarbeitern der Gemeinde von Montag, 15. Februar, bis einschließlich Freitag, 26. Februar, vorgenommen – selbstverständlich ebenfalls unter strikter Einhaltung der Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz.

Angesichts der aktuellen Situation können die Kunden ihre Zählerstände selbstverständlich auch über den Online-Service der Stadtwerke übermitteln: stadtwerke-schwetzingen. de/jahresablesung oder per E-Mail an: ablesung@sw-schwetzingen.de übermitteln. Weitere Fragen zur Ablesung beantworten die Mitarbeiter im Kundenzentrum der Stadtwerke unter der Service-Nummer 0800/5 13 51 39 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) oder per E-Mail an: ablesung@sw-schwetzingen.de zg