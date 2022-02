Zahlen steigen weiter – 69 Infizierte in Plankstadt

Plankstadt/Region. Die Corona-Zahlen klettern aktuell weiter in die Höhe. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind Stand Dienstag, 15. Februar, 1136 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – am Vortag waren es noch 1061. Hockenheim hat mit 221 Fällen den Höchstwert vor Schwetzingen, wo 174 Menschen infiziert sind.

In Eppelheim sind derzeit 171 Personen positiv getestet, darunter befinden sich seit dem Vortag 34 Neuinfektionen. Generell waren bereits 2111 Eppelheimer infiziert – das sind rund 13,8 Prozent der Bewohner.

Aus Plankstadt meldet das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises 69 Fälle. Zum Vergleich: Am Montag waren es in der Gemeinde noch 60 Personen. Insgesamt waren bislang 1325 Plankstadter erkrankt – das entspricht rund 12,8 Prozent der gesamten Einwohner. 22 Personen haben sich dort außerdem seit dem Vortag neu angesteckt.

99 positiv Getestete gibt es derzeit darüber hinaus in Ketsch und Oftersheim, Brühl vermeldet 131 Fälle. Die wenigsten Fälle gibt es in Reilingen (68), Neulußheim (64) und Altlußheim (40).

Wert sinkt leicht

Im Rhein-Neckar-Kreis sind insgesamt 5614 Menschen positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1336,5 – sie ist im Vergleich zum Vortag um 30,8 gesunken und liegt aktuell unter dem Wert von ganz Baden-Württemberg, der bei 1646,7 liegt. 775 Personen haben sich seit Montag neu infiziert – somit sind seit Beginn der Pandemie vor rund zwei Jahren 67 528 Fälle im Kreis bekannt. 61 351 Erkrankte sind mittlerweile wieder genesen. Das Landratsamt meldet außerdem 563 Verstorbene in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis. Seit dem Vortag ist kein Todesfall dazugekommen.

Anstieg in Mannheim

In der Stadt Heidelberg sind zudem 1439 Fälle bekannt – die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1219,6. 211 Personen haben sich dort seit dem Vortag neu angesteckt. Somit waren in der Stadt bisher 16 643 Menschen infiziert. Nach einer leichten Entspannung, meldet auch die Stadt Mannheim jetzt wieder ein deutlicher Anstieg: Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Quadratestadt ist am Montag mit 1091 neu verzeichneten Corona-Infektionen auf 1062,2 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Sonntag lag der Wert noch bei 881,1.

Die GRN-Klinik in Schwetzingen meldet nach aktuellem Stand 14 Covidpatienten auf der Isolierstation. Auf der Intensivstation befindet sich derzeit keiner.

In Baden-Württemberg gilt übrigens nach wie vor die Alarmstufe I. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz wird auf der Internetseite des Bundeslandes mit 6,7 beziffert – sie ist im Vergleich zum Vortag gleich geblieben. Insgesamt befinden sich 287 Covidpatienten auf Intensivtherapiestationen (ITS). caz

Info: Weitere Infos und aktuelle Grafiken gibt’s unter schwetzinger-zeitung.de/corona