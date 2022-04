Zander zum Karfreitag beim Angelsportverein Plankstadt

Plankstadt. Es duftet nach frischem Fisch auf dem Gelände des Angelsportvereins im Raingewann. Nach lange Pandemie-Pause verkaufen die Mitglieder nun am Karfreitag endlich wieder Zander mit Kartoffelsalat und Brötchen. Kleine Zelte werden aufgebaut, Tische stehen vor der Hütte bereit. Im Akkord bereiten die zahlreich erschienen Angler den Fisch zu, befüllen Bleche mit paniertem Zander und geben den Besuchern das beliebte Gericht.

Mitglieder sind zufrieden

Ob und in welcher Form das Fischerfest stattfinden kann, ist derzeit noch ungewiss. Umso schöner, dass der Fischverkauf am Karfreitag nun so ein toller Erfolg ist. Die Freude der Mitglieder – und auch der Käufer – ist jedenfalls sichtbar. caz

