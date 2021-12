Die Vereine füllen die Gemeinde mit Leben – sie betreuen Kinder und Jugendliche, fördern das soziale Miteinander und helfen bei Veranstaltungen. Die Erhöhung der Zuschüsse auf Antrag von PlaLi und GLP ist daher ein schönes Zeichen der Wertschätzung und kommt so kurz vor Weihnachten genau richtig. Denn gerade die Vereine sind von der Corona-Pandemie stark gebeutelt.

Bundesweit gab es beispielsweise im vergangenen Jahr rund 23,4 Millionen Mitglieder in Sportvereinen. 2020 waren es noch über 24,2 Millionen. Und so geht es selbstverständlich nicht nur den Sportvereinen. Mitglieder treten aus, dazu kommen sich ständig verändernde Corona-Verordnungen, Hygienekonzepte, die ausgearbeitet werden müssen, und die Angst vor einem erneuten Lockdown. Die Zuschüsse sind da sicher ein willkommener Lichtblick.

© sbr_zelt

Mit dem Klimabonus steht die Kommune zusätzlich für den Umweltschutz ein und geht einen wichtigen Schritt in die Zukunft. Jetzt ist es an den Vereinen, den Kopf nicht hängen zu lassen und trotz Pandemie positiv in die Zukunft zu blicken.