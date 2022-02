Zeichen für den Frieden

Eppelheim. Der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm referiert angesichts des Krieges in der Ukraine am Dienstag, 8. März, im katholischen Gemeindehaus St. Franziskus. Beginn der Veranstaltung in der Blumenstraße 33 ist um 20 Uhr. „Wladimir Putin hat die Ukraine überfallen und in Europa einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen“, betont Sturm. „Das ist ein Angriff auf Völkerrecht, Demokratie und Freiheit. Die aktuelle Situation schockiert uns alle, verunsichert, wirft viele Fragen auf.“

Nachdem in der Vergangenheit bei Sonntagsreden die Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg gezählt worden seien, finde nun ein Krieg zwei Flugstunden entfernt statt. „Die europäische Gemeinschaft steht vor einer ihrer größten Herausforderungen“, gibt Sturm zu bedenken und ruft dazu auf, gegen Krieg zusammenzustehen.

Diskussion nach kurzem Impuls

Der Landtagsabgeordnete referiert in einem Impulsvortrag über Zukunftsperspektiven für Europa „Gemeinsam für Frieden und Freiheit“.

Die Veranstaltung findet unter Beachtung der 3G-Regeln statt. zg