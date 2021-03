Plankstadt. Zeit für den Frühjahrsputz – das gilt nicht nur fürs eigene Zuhause, auch die Gemeinde kann ein wenig Putzkraft gut vertragen. Die Lokale Agenda unterstützt gerne die Ersatzaktion der Verwaltung zum jährlichen „Plankscht werd gekehrt“-Tag, der wegen Corona ausgefallen ist. Der „Schandfleck der Woche“ ist dieses Mal der „Zeitzeloch-Hügel“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe.

Es war einmal ein kleines Biotop am Ortsrand Richtung Schwetzinger Oststadt. Ein Abenteuerspielplatz für die Dorfjugend und Refugium für Kleintiere und Amphibien. Dann kam die B 535 und planierte die Idylle. Das Agenda-Mitglied Dr. Klaus Lehmann sorgte per Klage für den Lärmschutz der Ringstraße. Daraus entstand der heutige Tunnel samt begrünter Überfahrt, genannt „Zeitzeloch-Hügel“. Auch hier freut sich die Natur über einen baldigen Frühjahrsputz, wie man an den Fotos der Lokalen Agenda sehen kann. Nicht nur Verpackungsmüll von Bier und Süßigkeiten ist dort zu finden, sogar ein Spielzeugflugzeug aus Plastik liegt im Gras. „Machen Sie mit!“, ist der Appell an die Bürger.

Drei Standorte

Das funktioniert mit den orangefarbenen Müllboxen der Gemeinde, in denen Greifzangen und Müllbeutel bereit liegen. Bürger dürfen zugreifen und die Säcke füllen. Dann diese und die Greifer wieder in die Boxen zurücklegen. Die Standorte der – wie die Lokale Agenda findet, leider noch zu wenigen – Müllboxen sind am Bruchhäuser Weg am Gelände der Kleinkaliberschützen, am Schützenhüttenweg an der neuen Hütte und an der Ringstraße am Überweg nach Schwetzingen. zg