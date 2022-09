Zusammenhalt auf bayerisch zünftig zelebriert

Plankstadt. Am Morgen hatte es noch recht düster und nass ausgesehen, aber die Plankstadter Liste hatte wie jedes Jahr Glück mit dem Wetter. Kein Regentropfen trübte das Oktoberfest in der Gänsweid und so kamen viele Gäste, Mitglieder und Freunde auf das Festgelände.

Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause war es für alle eine große Freude, wieder in gemütlicher Runde zusammensitzen zu können, auch wenn sich der Herbst schon deutlich bei den Temperaturen andeutete.

Vielfach bayerisch gewandet unterstrichen die Besucher das Motto des Festes und alle eilten zu den bayrischen Schmankerln. Fredi Engelhardt, Hans-Peter Rossrucker und Rolf Hallwachs hatten am Grill alle Hände voll zu tun, Getränkestand, Salat-, Kaffee- und Kuchenbar waren bis in den Nachmittag hinein umlagert und viel Lob war zu hören. Über allem stand jedoch der Wille zum gemeinsamen Gespräch, untermalt von den stets unaufdringlichen Melodien und Liedern von Alleinunterhalter „Stips“ Kraus-Vierling, der sich wie immer der Stimmung hervorragend anzupassen verstand. Seit vielen Jahren ist er ein bewährter Garant für gute Stimmung.

Zeit vergeht wie im Flug

Vorsitzende Ulrike Breitenbücher konnte neben Bürgermeister Nils Drescher mit Familie auch Alt-Bürgermeister Jürgen Schmitt mit Gattin, den früheren Landtagsabgeordneten Manfred Kern sowie Vertreter der Vereine und der anderen Plankstadter politischen Gruppen begrüßen.

Die Zeit verging wie im Flug, am späten Nachmittag waren alle Speisen verkauft und schon war es Zeit, Dank zu sagen all den Helfern sowie besonders dem „Grillhütten- und Gänsweid-Boss“ Norbert Vörg und natürlich auch den zahlreichen Spendern von Kuchen und Salaten. Der große Zusammenhalt der Wählergemeinschaft und ihrer Freunde habe sich erneut hervorragend bewährt und besonders freute sie sich über die parteiübergreifende Verbundenheit, die sich an diesem Tag wieder deutlich gezeigt habe. uk