Zwei Neue hinterm Steuer im Bürgerbus in Plankstadt

Plankstadt. Der Bürgerbusverein Plankstadt freut sich über die Verstärkung seines Teams. Jürgen Pipgorra und Jürgen Hatzner haben ihren Dienst im Bürgerbus begonnen und sitzen mit großer Freude hinterm Lenkrad. Bei einem „Schnuppertag“ im vergangenen Sommer haben sie sich mit dem „Job“ vertraut gemacht.

Beide „Neue“ sind seit Kurzem im Ruhestand und wollten sich in ihrer neu gewonnenen Freizeit ehrenamtlich engagieren. Es sollte eine sinnvolle Betätigung sein, die einem auch selbst Spaß macht – beides erfüllt die Tätigkeit als Bürgerbusfahrer in idealer Weise. Den zeitlichen Umfang des Einsatzes frei wählen zu können und sich nicht in ein starres System einfügen zu müssen, war bei beiden neuen Fahrern ein entscheidendes Kriterium bei ihrer Ent-scheidung für den Bürgerbus. Sie haben inzwischen schon einige Einsätze absolviert und chauffieren die Fahrgäste gerne kreuz und quer durch Plankstadt.

2 Bilder Möchte sich im Ruhestand sinnvoll einbringen: Jürgen Hatzner. © Wacker

Da inzwischen schon einige Fahrer der ersten Stunde ihre Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen einstellen mussten, sucht der Verein immer wieder Nachfolger, um den Busbetrieb aufrechterhalten zu können. Dankbarkeit und Wertschätzung seitens der Fahrgäste sind ihnen gewiss. Interessenten melden sich telefonisch beim Vorsitzenden Rolf Hamm unter der Nummer 06202/5 76 84 29. gw/zg