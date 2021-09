18-jährige Fahrradfahrerin verletzt – Unfallverursacher gesucht

Reilingen. Eine 18-jährige Radfahrerin ist am Mittwochmorgen in Reilingen durch einen Kombi verletzt worden. Der Fahrer sei anschließend geflüchtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Laut Polizeibericht war die 18-Jährige auf der Speyrer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Haydnallee soll der Fahrer eines weißen Kombi in die Kreuzung eingefahren sein und die Radfahrerin am Hinterreifen touchiert haben. Mutmaßlich durch diese Berührung stürzte die junge Frau, wobei sie sich leicht verletzte.

Nähere Angaben zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Das Polizeirevier Hockenheim bittet daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 06205/2860-0 zu melden.