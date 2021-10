74-Jähriger fährt geklautes Rad

Reilingen. Ein 74 Jahre alter Fahrraddieb ist von der Besitzerin mit dem gestohlenen Zweirad ertappt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach hat die 52-jährige Geschädigte den Dieb ihres Fahrrads am Mittwoch gegen 18.20 Uhr in der Hockenheimer Straße wiedererkannt. Dieser führte zu diesem Zeitpunkt sogar das entwendete Fahrrad mit sich. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Hockenheim konnten den 74-jährigen Mann festnehmen. Dieser hatte das Fahrrad bereits Mitte September aus dem Hinterhof eines Anwesens in der Hauptstraße entwendet, wo es verschlossen unter einer Überdachung gestanden hatte. Der Mann gestand die Tat und muss sich nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten. pol