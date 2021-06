90 Minuten steht alles still

Reilingen. Zu einem Stromausfall kam es am Donnerstag, 17. Juni, kurz vor 10 Uhr in Reilingen. Die komplette Zuleitung vom Umspannwerk Altlußheim nach Reilingen war unterbrochen. Damit war der „ganze Stromkreis Reilingen“ mit allen 17 Umspannstationen über teilweise 90 Minuten ohne Strom.

AdUnit urban-intext1

Die Netzgruppe Reilingen wurde durch Freischaltung von Fehlerstellen wieder hergestellt. Die konkrete Fehlersuche findet nun durch die Netze BW statt. Störungsursache sind unter anderem Kabeldefekte im Bereich der Trafostationen Uhlandstraße/Obere Hauptstraße.

Der Stromausfall hat auch die Feuerwehr alarmiert, wie der erste stellvertretende Kommandant Michael Malcher betont. Zum einen wurde das Gerätehaus während des Stromausfalls für anderthalb Stunden besetzt, zum anderen gab es durch diesen bedingt zwei Einsätze. So musste die Freiwillige Feuerwehr in der Seniorenanlage in der Hauptstraße ein Aufzug stehen geblieben, mussten Personen befreit werden. In der Seniorenanlage der Awo war die Wehr vor Ort, um die Stromversorgung sicherzustellen, sodass angeschlossene Beatmungsgeräte ihren Dienst ohne Unterbrechung leisten konnten.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, können weitere Störungen im Stromnetz unter www.netze-bw.de/stoerungsmeldung oder unter der Telefonnummer 0800/3 62 94 77 gemeldet werden. aw/zg

AdUnit urban-intext2