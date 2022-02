Ab März wird an der L546 in Reilingen geblitzt

Reilingen. Am Aschermittwoch ist Schluss mit lustig. Nicht nur für die Narren, die der Fastnacht auch in Zeiten der Corona-Pandemie die Treue halten. Auch für die Verkehrsteilnehmer, die auf der Landesstraße 546 und zum Leidwesen der Anwohner meist sehr flott unterwegs sind, brechen harte Zeiten an. Sie erwartet in der ersten Märzwoche im Verlauf der Ortsrandbebauung eine neue stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.

Die „Poliscan-Säule“ der Firma Vitronic Bildverarbeitungssysteme erfasst Geschwindigkeitsverstöße in beiden Fahrtrichtungen. Für die Anschaffungskosten kommen die Große Kreisstadt Hockenheim und die Gemeinde Reilingen auf.

Aktuell wurden die Vorarbeiten für den Aufbau der Blitzersäule abgewickelt. Ein vom Hersteller beauftragtes Tiefbauunternehmen errichtete mit einem Abstand von 2,40 Metern zur Fahrbahn das Fundament für das Tempokontrollsystem. Zugleich sorgte die Wieslocher Firma Waibel Elektroanlagen für die Stromzufuhr.

Hilfreich war dabei ein vorausschauend verlegtes Leerrohr, sodass der Oberflächenbelag des angrenzenden Radwegs unangetastet bleiben konnte. Der Standort der Blitzersäule war zuvor vom Straßenbaulastträger und der Unteren Verkehrsbehörde bestätigt worden.

Die Offensive zur Verkehrsüberwachung geht von der Gemeinde Reilingen aus. Denn die bis an die Landesstraße heranreichende Wohnbebauung ist einer unverhältnismäßig hohen Lärmbelastung ausgesetzt. Nach jüngsten Erhebungen wurden knapp 12 000 Fahrzeuge am Tag verzeichnet, so viele wie an keiner der innerörtlichen Hauptverkehrsachsen. Der Gemeinderat hatte sich daher schon Mitte 2020 mehrheitlich für die Installation einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage als dauerhafte Abschreckung ausgesprochen. jd