Ab Montag gibt es in Reilingen kostenlose Tests

Reilingen. Wo Menschen zusammenkommen, erhöht die 2Gplus-Vorgabe die Sicherheit – doch für das „Plus“ muss es auch ausreichend Testkapazitäten geben, sonst wird es mühsam und ärgerlich. Die Gemeinde Reilingen schafft ab kommendem Montag an zentraler Stelle eine neue Möglichkeit: Der Testcontainer, in dem die Firma WBW Technik aus Hockenheim in Kooperation mit der Kurpfalz-Apotheke aus Oftersheim konventionellen Antigen-Schnelltests und auch „Lolli-Tests“ für Kinder anbietet, wurde am Donnerstag auf dem Rewe-Parkplatz platziert.

Wie Bürgermeister Stefan Weisbrod mitteilt, sind die Öffnungszeiten der Teststation Montag bis Samstag von 16 bis 19 Uhr. Die Öffnungszeiten können sich bei Bedarf ändern, sagt der Bürgermeister und empfiehlt Bürgern, sich tagesaktuell auf www.reilingen.de zu informieren oder den Aushang am Testcontainer zu beachten. Die Tests sind kostenlos.

Ab Mitte kommender Woche geht auch eine Online-Registrierung zur vorherigen Terminvergabe in Betrieb. Sie ist erreichbar unter www.testzentrum-reilingen.de oder per E-Mail: info@testzentrum-reilingen.de. Wer das Testangebot ohne Termin nutzen möchte, muss mit Wartezeiten rechnen. mm