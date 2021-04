Ab Montag wird in neuen Räumen gespielt

Reilingen. Nun ist es soweit: Am Wochenende hat die kommunale Kindertageseinrichtung „Die kleinen Sterne“ ihren Standort verändert. Sie hat die modulare Einrichtung „Am Feldrain“, eine temporäre Übergangslösung, aufgegeben und ist ins Obergeschoss des E-Baus der Schillerschule umgezogen werden.

Dort war in den vergangenen Tagen für die Aufnahme der neuen Bewohner alles vorbereitet worden. Lediglich ein Vierteljahr haben die von eigenen Kräften unterstützten örtlichen Handwerker benötigt, um die ehemaligen Klassenzimmer in eine Kindertageseinrichtung umzuwandeln. Nun standen nur noch einige Abschlussarbeiten sowie die Endreinigung an. Bei den Außenanlagen legt der kommunale Bauhof letzte Hand an.

Ob die ursprünglich angenommenen Kosten von rund 425 000 Euro auskömmlich sind, steht noch nicht abschließend fest. Der als Bauleiter fungierende Diplomingenieur (FH) Markus Lützel ist sich sicher, dass diese Obergrenze auf jeden Fall deutlich unterschritten werden kann. Pünktlich zum Umzug verweist die Gemeinde auf erste Förderzusagen. Aus dem Investitionsprogramm für die Kinderbetreuung hat der Bund 66 000 Euro zugesagt. Eine Bedarfszuweisung darf zudem aus dem Ausgleichstock erwartet werden, teilt die Gemeinde mit.

Gruppen bleiben zusammen

Schon an diesem Montag, 26. April, soll die Kindertagesstätte in der Wilhelmstraße 42/2 ihren Betrieb aufnehmen. Auf 435 Quadratmeter Nutzfläche verteilen sich Intensiv-, Essen-, Schlaf-, Personal-, Büro- und Sanitärräume für eine Krippengruppe mit bis zu zehn Kindern und eine Kindergartengruppe mit bis zu 25 Kindern. „Alle in der bisherigen Einrichtung betreuten Kinder können damit zusammenbleiben“, hebt Kita-Leiterin Lisa Laag gemeinsam mit Eva Krause hervor, die ihre Vertretung vor Ort übernimmt.

„Die neue Unterkunft ist im Verlauf von kleinen Spaziergängen schon mehrfach von außen inspiziert worden und begleitet die Kinder seit Tagen auch im Gruppenalltag“, berichtet Lisa Laag. Am meisten werde den großen Räumen, einer Werkbank und dem großzügigen Außengelände zum Spielen und Toben entgegengefiebert.

Auch die Nähe zu den Schülern im Erdgeschoss des E-Gebäudes sei für die zukünftigen Erstklässler ein stärkender Rückhalt. „Sie freuen sich darauf, auch als Schulkind ihre ehemaligen Erzieherinnen weiterhin sehen zu können“. jd

