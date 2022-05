Ab sofort sind auch virtuelle Treffen möglich

Reilingen. Regularien sowie Berichte aus der aktuellen Kommunal- und Kreispolitik standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Reilingen. Schriftführerin Angelika Welle verlas den Jahresbericht und informierte über Aktivitäten, die stark durch die Corona-Pandemie beeinflusst waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Besonders erfolgreich war allerdings die Benefizveranstaltung für die Ukraine unter dem Titel „Weinprobe mit Musik“. Der Erlös in Höhe von 2600 Euro wurde an den Hilfsfond des Deutschen Kinderhilfswerkes überwiesen. Dieser Fond unterstützt unbürokratisch geflohene Kinder und Jugendliche aus der Ukraine nach ihrem Eintreffen in Deutschland.

Detailliert stellte Kassierer Frank Reeb einen positiven Kassenstand vor und Kassenprüferin Heidi Klett bestätigte eine ordnungsgemäße Kassenführung. Der Gesamtvorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

FW-Vorsitzende Sabine Petzold dankte allen Beteiligten, die den Ortsverband ideell und materiell unterstützt haben. Ob Botengänge, Homepagebetreuung oder organisatorische Hilfen. „Ohne diese Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder würde vieles nicht so erfolgreich umgesetzt werden können“, schreibt die Partei in ihrer Pressemitteilung zur Versammlung. Einen Dank sprach FW-Stellvertreterin Silvia Vögtle auch den Gemeinderäten Patricia Faber, Peter Künzler, Sabine Petzold und Klaus Schröder für ihre zeitaufwändige und hervorragende Arbeit im Gemeinderat aus.

Einstimmig wurden Satzungsergänzungen von den Teilnehmern verabschiedet. Satzungsgemäß können zukünftig in besonderen Situation virtuelle Sitzungen abgehalten werden. Ebenso besteht jetzt die Möglichkeit – zum Beispiel für Kommunalwahlen – Arbeitskreise zu bilden.

Aktuelle Themen aus Reilingen bestimmten den Bericht der neuen Fraktionssprecherin Patricia Faber. Gerade in den vergangenen Monaten war der Baustellenbetrieb auf den Straßen und Bürgersteigen sehr intensiv, da die Deutsche Glasfaser mit der Verlegung der Leitungen „an jeder Ecke unterwegs war. Wenn allerdings die Versorgung im Ort zukünftig sehr gut ist“, sei es die Belastung wert. „Freuen dürfen sich die Bürger nach dem Umbau des Eingangsbereiches vom Rathaus auch auf eine Aufwertung der Fläche für den Bürgerservice“, so Gemeinderätin Faber.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Namen der FW-Fraktion übermittelte sie Glückwünsche an den neu gewählten Jugendgemeinderat, der sich Ende Mai konstituiert. Die Fraktion freue sich auf die Zusammenarbeit. „Zudem hat der Gemeinderat mit seiner Entscheidung für einen Jugendplatz bereits ein positives Zeichen für die gemeinsame Zukunft gesetzt. Noch nicht ganz fertig, wird der Bereich schon fleißig genutzt“, unterstreichen die Freien Wähler. Das Projekt „Gemeindeentwicklungsplan – Reilingens Zukunft gemeinsam gestalten“ wurde zwischenzeitlich gestartet. Die Freien Wähler würden sich über eine große Bürgerbeteiligung in den angekündigten Workshops sehr freuen.

Kreis bearbeitet „Multikrise“

Stolz berichtete Bürgermeister Stefan Weisbrod als Kreisrat von der Kreistagsversammlung Anfang des Monats in Reilingen. Die Delegierten waren von der Gastfreundschaft mehr als begeistert, was auch Landrat Dallinger durch ein großes Lob zum Ausdruck gebracht habe, so Weisbrod.

Die Bewältigung der „Multikrise“ mit Pandemie und der Unterbringung von Flüchtlingen ist zurzeit die Hauptaufgabe des Rhein-Neckar-Kreises. „Die Kommunen werden zwangsläufig in die Problematik mit einbezogen und müssen Lösungen anbieten. Reilingen erledigt seine Hausaufgaben mit großem Einsatz durch die Verwaltung und hat bereits mit Hilfe der Bevölkerung durch Wohnraumbeschaffung oder sonstige Hilfsaktionen schnelle humanitäre Hilfe leisten können“, schreibt die Partei.

Zum Abschluss gab es Hinweise auf kommende Veranstaltungen. So wird das beliebte Weinfest in der Scheuer mit den Dubbeglas-Briedern erneut am Samstag, 1. Oktober, auf dem Fröschau-Hof stattfinden. 2023 feiert der FW-Ortsverband dann sein 70-jähriges Bestehen. Der Geburtstag soll ebenfalls gebührend gefeiert werden. zg/sp