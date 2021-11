Abwassergebühr bleibt stabil

Reilingen. Eine frohe Kunde hatte der Gemeinderat in seiner Novembersitzung für die Bürger: Im kommenden Jahr bleiben die Abwassergebühren stabil. Weiterhin wird eine Niederschlagswassergebühr von 65 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche erhoben und beträgt die Schmutzwassergebühr 2,35 Euro pro Kubikmeter.

Die sogenannte gesplittete Abwassergebühr orientiert sich an der versiegelten Fläche – hier werden für das Gemeindegebiet gut 600 000 Quadratmeter veranschlagt – und dem Frischwasserverbrauch, der bei gut 366 000 Kubikmetern liegt. Diese Parameter werden auf die einzelnen Grundstücke und den tatsächlichen Wasserverbrauch herunter- und in die konkrete Gebühr umgerechnet.

Vortrag der Überdeckungen

Mit Spezialfahrzeugen wird der Kanal regelmäßig gereinigt und begutachtet. Trotz des großen Aufwands, den die Abwasserbeseitigung mit sich bringt, bleibt die Gebühr im kommenden Jahr stabil. © Dufrin

Wobei laut Statut in der Gemeinde die Abwassergebühren nur die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung decken – es darf kein Gewinn erwirtschaftet werden. Aus diesem Grund müssen Überdeckungen in die Folgejahre verlagert werden, wo sie in die Kalkulation einfließen. Weshalb der Rat in seiner Novembersitzung nicht nur über die Abwassergebühr zu entscheiden hatte, sondern auch über die Verteilung der Kostenüberdeckungen der vergangenen Jahre in die kommenden. Was jeweils einstimmig erfolgte.

Eine einstimmig absolvierte Pflichtübung war für den Gemeinderat die Gewährung von Krediten für die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft (KWG) sowie die Rückzahlung eines Nachfinanzierungskredits. In dem einen Fall ging es um die Gewährung eines Kredits in Höhe von 40 000 Euro für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einem Gebäude in der Graf-Zeppelin-Straße. Ferner war für die Finanzierung eines zweiten Vorhabens in der Zeppelin-Straße ein zu geringer Kredit aufgenommen worden, sodass ein Nachfinanzierungskredit von 68 000 Euro zu bewilligen war. Und letztlich lief für ein anderes Nachfinanzierungsdarlehen die Zinsbindung aus, sodass es von der KWG zurückgezahlt werden musste – 88 000 Euro werden an die Gemeinde überwiesen.

Auch beim Thema Annahme und Vermittlung von Spenden gab es am Ratstisch keine Diskussion, die sechs Einzelspenden, die sich auf rund 19 500 Euro addieren, wurde einstimmig angenommen. Der Löwenanteil – 18 700 Euro – entfällt dabei auf eine Spende für die Schillerschule, mit dem Geld sollen Tablets für die Schüler angeschafft werden. Hinter der großzügigen Zuwendung steht die Hopp-Foundation, wie im Verlauf der Sitzung zu erfahren war.

Weg durch Wald als Alternative

Zu guter Letzt hatte sich der Rat mit einem Antrag der FDP-Fraktion zu befassen, die sich für die Sanierung des Waldwegs parallel zur L 556 in Richtung Waghäusel starkmacht. Wie Fraktionssprecher Jens Pflaum ausführte, ist der Waldweg zwischen Reilingen und Waghäusel eine wichtige Radverbindung, die sowohl von Pendlern als auch Freizeitradlern genutzt wird.

Die Radwegverbindung durch den Wald, auch „Schwarzer Weg“ genannt, sei jedoch in einem schlechten Zustand, betonte der FPD-Sprecher weshalb er saniert werden sollte. Zumal vom Landkreis Karlsruhe Pläne für einen neuen Radweg längs der L 556 mittlerweile verworfen worden seien. Und, fügte sein Fraktionskollege Peter Schell hinzu, der auch dem Kreistag angehört, auch der Rhein-Neckar-Kreis habe infolge von den Plänen Abstand genommen.

Die Sanierung auf den Weg zu bringen soll die Verwaltung, hielt Pflaum fest, das Gespräch mit den beteiligten Kommunen, Altlußheim und Waghäusel sowie der Forstbehörde suchen und das Projekt anstoßen.

Dieter Rösch (SPD) hielt den FDP-Antrag für richtig und zu unterstützen, auch wenn die Gemeinde von allen Beteiligten wohl den kleinsten Anteil habe. Dennoch, hielt Rösch fest, solle man den Radweg parallel zur Straße nicht aus den Augen verlieren. Sabine Petzold (FW) äußerte sich ähnlich und drückte ihr Unverständnis aus, dass an anderen Stellen Radweg recht schnell saniert würden.

Peter Geng (FW) bezeichnete es als grundsätzlich richtig, den Waldweg zu sanieren. Für einen neuen Radweg parallel zur Landesstraße Bäume zu fällen, sei nicht mehr zeitgemäß.

Einstimmig wurde der Antrag vom Rat beschlossen, Bürgermeister Stefan Weisbrod wird nun entsprechende Gespräche initiieren. Auch wenn ihm schwant, dass die Forstbehörde wohl eine Entschädigung verlangen werde, immerhin sei sie für die Verkehrssicherheit des Radwegs zuständig.

Das Thema Radweg war schon zu Beginn der Ratssitzung aufgeploppt. Eine junge Sitzungsbesucherin hat angefragt, ob es nicht möglich sei, die Radwege in Richtung Hockenheim zu beleuchten. Gerade in der dunklen Jahreszeit wäre dies hilfreich. Wie Weisbrod darlegte, kämen dazu zwei Verbindungen in Frage – der Radweg längs der Kraichbachs und der andere durchs Biblis.

Gegen Lichtverschmutzung

Schon des Öfteren habe sich der Rat mit dem Thema Radwegbeleuchtung beschäftigt, diese jedoch jeweils aus guten Gründen – Stichwort Lichtverschmutzung – verworfen. Ein Standpunkt, den bisher auch Hockenheim, auf deren Gemarkung der Weg weiter in Richtung Rennstadt verläuft, eingenommen habe. Nun habe er sehen müssen, dass von Hockenheimer Seite aus der Radweg über die Biblis-Brücke beleuchtet worden sei – wahrscheinlich weil Reilingen hier den größeren Part innehabe und entsprechend mehr Kosten zu tragen hätte, mutmaßt Weisbrod. Doch an der Beschlusslage habe sich bis jetzt nichts geändert.