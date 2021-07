Adebar übt für den Flug in den Süden

Reilingen. Die beiden Jungstörche, die in den „Kisselwiesen“ aufgewachsen sind, haben ihre ersten Runden am blauen Sommerhimmel gedreht. Aus eigener Kraft erhoben sie sich vom Nest und konnten nach einer Landung am Boden auch wieder problemlos zurückkehren. Naturfotograf Werner Klefenz hatte das Glück, die ersten Flugversuche im Bild festzuhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Jungvögel scheinen es richtig zu genießen, die Enge des Nestes verlassen zu haben und neben dem Fliegen auch auf dem Boden ganz nach Storchenart weit ausschreiten zu können“, berichtet BUND-Vorsitzender Dieter Rösch von seinen Beobachtungen. Gemeinsam mit den Alttieren stolzierten sie über die Feldflur, pickten hier und da mal mit ihren dunklen Schnäbeln in den Boden, aber noch wenig zielgerichtet. Eine eigene Nahrungsaufnahme sei dabei noch nicht zu beobachten gewesen. Darin sind die Jungstörche vorläufig noch auf ihre Eltern angewiesen.

Starts und Landungen einstudiert

Der erste Ausflug der Jungstörche wird vom Reilinger Wappentier beobachtet. © Klefenz

„Auch das Starten und Fliegen klappt schon ganz gut“, bestätigt Dieter Rösch. Die Landung sei sicher noch etwas ungelenk, aber schon ganz toll. Jetzt habe der Storchennachwuchs genügend Zeit und Möglichkeiten, die Flugkünste und Fertigkeiten in der Nahrungssuche zu üben und zu vervollkommnen.

Ehe die Jungstörche sich dann wohl schon im August und unabhängig von ihren Eltern auf die weite Reise nach Süden ins Winterquartier begeben. „Leider werden wir sie in diesem Jahr weder über eine Besenderung verfolgen, noch über eine Ringnummer lokalisieren können“, bedauert Rösch. Aber entscheidend sei, dass die Jungstörche ihre kritische frühe Jugendphase gut überstanden hätten und offensichtlich bei bester Gesundheit seien. jd

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Natur Störche in der Region Reilingen 8 Bilder Mehr erfahren

Mehr zum Thema Natur Störche in der Region Reilingen 8 Bilder Mehr erfahren Storchennachwuchs Nässe verhindert Beringung Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Storchennest Traurig: Storchenküken in Reilingen erliegt dem kalten Wetter Mehr erfahren

Vogelpark Altlußheim: Drei Junge im Storchennest 10 Bilder Mehr erfahren