Der Startschuss für zwei der anheimelndsten Weihnachtsmärkte in der Region fällt am heutigen Samstag, zweiter Advent. Während der Neulußheimer Markt im Alten Schulhof nur heute geöffnet hat, darf in Reilingen rund ums Rathaus auch am zweiten Advent gefeiert werden. Um 12 Uhr wird Bürgermeister Gunther Hoffmann den Markt auf der Bühne des Alten Schulhofs eröffnen und damit den Weg in ein

...