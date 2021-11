Adventsandacht in der evangelischen Kirche in Reilingen

Reilingen. Ganz in der Tradition der Christbaumaufstellung, die jahrelang vom Bau- und Förderverein durchgeführt wurde, drehte sich bei der unter Corona-Bedingungen ausgerichteten Adventsandacht des Jubi-Kreises alles um den Tannenbaum, den Weihnachts- oder Christbaum, wie er schon jetzt vielerorts zu sehen ist, meist zumindest mit strahlenden Lichtern versehen oder andersweitig geschmückt. Nun ist er auch vor der evangelischen Kirche im Ort zu bestaunen.

Eingeleitet wurde die Besinnung, indem von einem Baum die Rede zu hören war, der, gepflanzt an Wasserbächen, seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken, einem Synonym, einem Vergleich mit jemandem, der sich an Gott orientiert.

Versprechen des ewigen Lebens

Die Teilnehmer der Andacht sahen hierbei eine Ähnlichkeit mit dem Christbaum, meist Fichte oder Tanne, mit den immergrünen Zweigen als Zeichen der Hoffnung auf Wärme und ewiges Leben. Während des Corona-gerechten Beisammenseins erfuhren die Kirchenbesucher von Zweigen, die als Vorläufer des Tannenbaums an die Decke gehängt wurden, ähnlich den „Barbarazweigen“, den Kirschzweigen, die am 4. Dezember geschnitten und bis an Weihnachten zum Blühen gebracht werden.

Um 1410, also schon vor der Reformation, wurde damit begonnen, Bäume mit Papierrosen, Oblaten, Flittergold, Äpfeln, Birnen und Nüssen zu schmücken. Die sogenannten Weihnachts- oder Wintermaien, die in gemeinschaftlichen Häusern aufgestellt oder von Zünften für Umzüge benutzt wurden.

Luther vor dem Baum

Die Spur zu einem der ersten Weihnachtsbäume führt nach Sachsen-Anhalt, wo 1509 auf einem prächtigen Kupferstich von Lukas Cranach dem Älteren die Familie Martin Luthers in der guten Stube vor einem prächtig mit Kerzen geschmückten Tannenbaum zu sehen ist, der das Kind in der Krippe in den Mittelpunkt stellen sollte. Mit diesem Bild verbreitete sich der Brauch zuerst unter den Protestanten, den Lutheranern, die es in vielen Ländern schon gab.

So wie er heute bekannt ist, taucht der Weihnachtsbaum wohl erstmals 1605 im Elsass im Familienkreis auf. Doch nicht jeder konnte sich die Kerzen leisten. Die Wachskerzen waren für den Normalbürger zu teuer, die Talgkerzen rußten zu sehr. Erst im 18. Jahrhundert wurden Lichter am Tannenbaum angebracht, was man noch vorher nur getrennt vom Baum tat.

Im 19. Jahrhundert stellte man die Christbäume in Kirchen auf, geschmückt mit christlichen Symbolen. Und dass es sogar einen „Adventsbaum“ gab, ein Holzgestell, das vor allem in Waisenhäusern aufgestellt, mit Zweigen und 24 Kerzen geschmückt war oder einen Radleuchter, auf dem bei den täglichen Andachten nach und nach die 24 Kerzen angezündet wurden, darüber überlegt man, bei der nächsten Adventsandacht des Jubi-Kreises zu berichten.

Die musikalische Umrahmung und Liedbegleitung übernahmen bei der Adventsandacht Bläser des evangelischen Posaunenchores, denen für die wunderbare Musik und ihren Einsatz ein besonderer Dank gilt.

„Hoffnungsträger zu sein, den immergrünen Zweigen des Tannenbaums gleich. Als Hoffnungsträger hinaus in die Welt zu leuchten, gerade auch in die Dunkelheit hinein, weil Gott an uns glaubt und spricht: Ihr seid das Licht der Welt“, mit diesen Abschlussgedanken im Segen von Pfarrerin Eva Leonhardt, machten sich die Kirchenbesucher auf den Weg vor das Gotteshaus, um gemeinsam den in der Abenddämmerung erstrahlenden Baum mit einer Vielzahl von Sternen zu schmücken und ein Licht der Hoffnung mitzunehmen.