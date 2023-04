Aktive Frauen in „Pergamon“

Zu einem sehr schönen und bemerkenswerten Ausflug starteten die Aktiven Frauen Hirschacker: Die erste Station war das Brauhaus „Hopfenschlingel“ in Rastatt. Nach einem Mittagsmahl fuhr der Bus nach Pforzheim zum Gasometer.

Das 360-Grad-Panorama, eine riesige Bildleinwand von über 3000 Quadratmeter bietet einen atemberaubenden Rundumblick auf die antike Stadt Pergamon im Jahr 129 n. Chr. Eingebettet in die Terrassen fügen sich monumentale Bauwerke mit prächtigen Tempeln sowie die Akropolis von Pergamon in die hügelige Landschaft nahe der Westküste der heutigen Türkei ein. Hauptsächlich beteiligt an dem Entwurf der riesigen Bildleinwand ist der Künstler Yadegar Asisi aus Berlin. Er hat das historische Medium des Panoramas aus dem 19. Jahrhundert in das digitale Zeitalter überführt. Alle Mitglieder, teilweise mit Partnern, waren überwältigt von dem Erlebnis, diese historischen Stätten zu besichtigen. Nach einer Kaffeepause trat der Busfahrer Hasan mit gut gelaunten Gästen die Rückfahrt an. gb