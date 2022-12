Alläh im Alter?

In dere dunkle Johreszeit, sidze viele Mensche alläh – gonz droschdlos – dahäm in ihre vier Wänd. So monsche hawe a die Heizung runna gedrehd. Un was in de Nachrischde kummd, meschd a kä Freed. Jedzerd wehr es ä gudi Gelegenheid, da alde Mudda oda Oma, awa a dem alde Vadda oda Opa zwee, drei Stund zu schenge – oda zu opfern. Sie euzulade zu onnerä Seniore.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Meischdens sinn’s jo Fraue, die sich bei der Kersch, der Awo oda beim Sängerbund Seniorekreis treffe. Awa ab un zu gibd’s a ä Fraa, die ihrn Monn midschleppe dud, die scheniere sich meischdens. Doch donn un wonn kummd sogar ähna vun gonz allä gedapd. Warum donn awa a näd?

Oskar Hardung Bild: Staudt © siehe Bildtext

Do werd vazehld, gschwedzd, gsunge bei Kaffee un Kuche, vorallem mergd ma, ma is näd alläh uff dere Weld! A herd ma, was die Onnarä sare, die hawe die gleiche Sorje. Un die Welt is doch noch näd om unner gäh, wonn es ähm die Nochrichde a als vorjommerä dunä.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel De Kall mähnt Owacht! Øn Woihnachdä därff känna vagessä wärrä! - die freie kurpfälzische Übersetzung Mehr erfahren

Ihr Laid, ihr werd’s näd glawe, was so zwee, drei Schdund bewirge känne. Blos solld ma des a die negschde Dare a widahole, donn lernd ma die Laid bessa kenne – un ball siehd die Weld ä bisl bessa aus. A schunn der Weg dohie konn in Stimmungsuffheller soi. Un fa die Rollschduhlfahrer is a der Zugang un des WC iweral behinnadägereschd vorhande. Ma muss sisch oziehe, kummd ins Schdedt’l un siehd Laid, konn amol winge oda grüße. Termine do dazu sinn imma in da Zeitung zu lese, allah bis donn ma siehd sich a im naie Johr! Gell?