Alte Farben sind Restmüll

Reilingen. Viele Menschen haben die Zeit der Lockdowns genutzt, um den Speicher, den Keller oder die Garage aufzuräumen. Besonders dort fallen Produkte an, die nicht über die Mülltonnen oder den Sperrmüll entsorgt werden können. Wenn sie umweltgefährdende Stoffe enthalten, müssen sie fachgerecht über die AVR- Schadstoffsammlung entsorgt werden, teilt die Gemeinde in einer Pressemeldung mit.

Den ersten Besuch des Umwelttrucks der Abfallentsorgungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises AVR in diesem Jahr im Bauhof nutzten zahlreiche Bürger, um Schadstoffe wie Batterien, Säuren und Laugen, Pflanzenschutzmittel, Lacke und Lösungsmittel, Leuchtstoffröhren und Spraydosen kostenlos abzugeben. AVR-Mitarbeiter sortierten die Schadstoffe nach Klassen und verluden sie fachgerecht in geeignete Transportbehälter. Dabei mussten sie Anlieferer darauf hinweisen, dass Wand- und Dispersionsfarbe ausgetrocknet in den Restmüll und nicht in die Schadstoffsammlung gehört.

Nächster Termin im November

Wer den Termin versäumt hat, kann seine Schadstoffe beim Sammeltermin in einer Nachbargemeinde abliefern. Eine Terminübersicht gibt es im AVR-Serviceheft oder unter www.avr-kommunal.de. Die nächste Schadstoffsammlung in Reilingen findet am 12. November statt. Schadstoffe vorm Bauhofgelände abzustellen, sei nicht zulässig und verursache der Gemeinde hohe Entsorgungskosten. zg