Alter Bilder werden gesucht

Reilingen. In diesem Jahr feiert die Freiwillige Feuerwehr ihr 125-jähriges Bestehen. Seit der Gründung der Wehr im Jahre 1897 gab es viele prägende Ereignisse, Einsätze, Feiern und vieles mehr. Dank vieler Urkunden, Protokolle, Fotos und unzähligen Erinnerungen der Kameraden der Altersmannschaft oder durch Überlieferungen von Erzählungen bereits verstorbener Kameraden, deren Frauen oder Reilinger Bürgern, lässt sich die Geschichte der Feuerwehr sehr gut zurückverfolgen.

Vereinzelt gibt es auch noch Fotos aus den 1920er Jahren. Allerdings war das Fotografieren in dieser Zeit, und in den folgenden Jahrzehnten nicht so selbstverständlich wie heute und die Auswahl der Fotos ist relativ klein.

Zum 125. Geburtstag soll die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr aber auch durch Fotos der Vergangenheit anschaulich gemacht werden und die Feuerwehr würde sich über solche Fotos sehr freuen, die es bisher noch nicht ins Archiv der Wehr geschafft haben.

Vielleicht gibt es Bürger, die zuhause noch solche alten Fotos haben, auf denen Einsätze, Feste, Übungen, Kameraden oder sonstige Ereignisse der Feuerwehr aus der Sicht der Bürger zu sehen sind. Sollte dies der Fall sein, würde sich die Wehr sehr darüber freuen, wenn diese Fotos der Feuerwehr als kurzfristige Leihgabe überlassen würden, damit sie digitalisiert werden können. Eine zeitnahe Rückgabe wird ihnen garantiert.

Gerne können Interessierte sich bei Kommandant Markus Piperno, Telefon 0173/3 28 32 93, E-Mail markus.piperno@feuerwehr-reilingen.de melden. Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit, die Bilder mit dem Hinweis „Alte Fotos der Feuerwehr“ im Rathaus abzugeben oder in den Briefkasten am Feuerwehrgerätehaus, Graf-Zeppelinstraße, einzuwerfen. kd