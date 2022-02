Arbeiten auf dem Schlossmühlengelände sind freiwillig

Reilingen. Zum Ablauf der Gemeinderatssitzung am 21. Februar, und den Berichten im Vorfeld dieser nimmt die CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung Stellung. „Beim Tagesordnungspunkt eins der letzten Gemeinderatssitzung wurden bei den Anfragen der Sitzungsbesucher die beiden FDP-Gemeinderäte Jens Pflaum und Peter Schell durch einen Sitzungsbesucher verbal persönlich angegriffen. Ihnen wurde vom Vorsitzenden des Arbeitskreises Burg Wersau vorgeworfen, dass sie seit Jahren mit Dreck auf das Projekt werfen würden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bereits im Vorfeld der Sitzung seien beide in einem Leserbrief in dieser Zeitung „angegangen“ worden, stellt die CDU-Fraktion fest, die sich „über diesen Ton demokratisch gewählten Volksvertretern gegenüber“ schockiert zeigt. „Die beiden Kollegen opfern einen großen Teil ihrer Freizeit um Reilingen weiterzuentwickeln und setzen die Demokratie in unserer Gemeinde um“, stellt die Union fest und fügt hinzu: „Wenn nun nur noch der Recht bekommt, wer am lautesten schreit oder andere am besten diffamiert, dann ist unsere Demokratie beschädigt.“

Die Mitglieder des Arbeitskreises und des Fördervereins Burg Wersau würden scheinbar nur die Fakten kennen, die ihnen erzählt würden oder die die Überbringer gerne hätten. „Was dieses Projekt betrifft, sind viele verschiedene Wahrheiten im Umlauf und alle wären gut beraten, sich hier etwas zurückzuhalten“, fordert die Fraktion. Die Kollegen der FDP-Fraktion hätten nichts Unwahres behauptet, das könne man in den öffentlichen und nichtöffentlichen Akten des Gemeinderates nachvollziehen.

Der Arbeitskreis Burg Wersau solle sich nicht als Opfer sehen, weil er viel Zeit für die Gemeinde opfere. „Der Arbeitskreis geht auf dem Schlossmühlengelände seinem Hobby nach, wie jeder andere Verein auch. Sie graben alle freiwillig, keiner wird gezwungen oder dazu gedrängt“, so die CDU. „Da wir in Reilingen Vereine unterstützen, haben wir zugestimmt, dass ein Ansatz im Haushaltsplan stehen bleibt.“

Enttäuscht zeigt sich die CDU-Fraktion auch über das „Verhalten des Gremiums unseren Anträgen gegenüber“. Die seien teilweise „mit sehr fragwürdigen Begründungen“ abgelehnt worden. Dabei sei es bei den Haushaltsanträgen lediglich darum gegangen, „eine Zahl auf ein Blatt Papier zu schreiben, damit man im folgenden Jahr damit arbeiten kann.“

„Das Geld ist erst ausgegeben, wenn die Haushaltsanträge umgesetzt werden“, hält die Fraktion fest und erinnert an Anträge von ihr – „über die Errichtung weiterer Ladesäulen für Elektro-Automobile auf den Parkplätzen an der Haydnallee und auf dem Parkplatz der Sporthallen sowie zur Sanierung der sanitären Anlage in der Mehrzweckhalle und der Einbau einer barrierefreien Toilette“ – die bis heute nicht umgesetzt worden seien. aw/zg

