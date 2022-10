Auf dem Gebiet der Gemeinde sind Windkraftanlagen vielerorts zulässig

Reilingen. Die Firma „Palatina GeoCon“ in Speyer ist es seit 2004 erlaubt, Kohlenwasserstoffe, also Erdöl und Erdgas, in einem Feld mit der Bezeichnung „ Neulußheim“ aufzusuchen, das sich unter anderem auch auf die Gemarkung Reilingen erstreckt. Das Unternehmen hat beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau beantragt, die Genehmigung um weitere drei Jahre zu verlängern.

Aus den Antragsunterlagen geht hervor, dass sich die Erlaubnis ausschließlich auf das Aufsuchen konventioneller Kohlenwasserstoff-Lagerstätten beschränkt, nicht aber die Erschließung unkonventioneller Erdgaslagerstätten mittels der Fracking-Technologie. Gearbeitet wird mit der sogenannten 2D-Seismik, einer geophysikalischen Tiefenmessung. Von Vibrationsfahrzeugen an der Erdoberfläche abgegebene Schallwellen werden dabei von den verschiedenen Gesteinsformationen im Boden unterschiedlich reflektiert. Geophone fangen die Signale auf und wandeln sie in elektrische Impulse um. Digital registriert und aufwendig bearbeitet, entsteht ein geologisches Modell des Untergrundes im untersuchten Areal. Der Technische Ausschuss nahm den Verlängerungsantrag zustimmend zur Kenntnis.

Zwei Prozent der Fläche für Energie

In Baden-Württemberg sollen in jeder Region zwei Prozent der Fläche für Windräder und Photovoltaik reserviert werden. „Das entspricht mehr als der Summe aller Gewerbegebiete im Land“, machte Bürgermeister Stefan Weisbrod deutlich. Nach seiner Information haben das Land und die Regionalverbände Planhinweiskarten aufgelegt.

Die laufend aktualisierten Kartenwerke sind im Internet abrufbar und zeigen auf, welche Standorte raumverträglich für den Aufbau von Windkraftanlagen und Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen geeignet sind. Die Farbe Grün signalisiert, wo aus Sicht der Regional- und Landesplanung ohne Einschränkungen ein Aufbau sofort möglich ist, in gelber Farbe sind die Bereiche markiert, wo Projekte nach Einzelfallprüfung zulässig wären und die Farbe Weiß macht deutlich, dass dort derartige Projekte aktuell noch nicht möglich sind, eine planerische Öffnung aber vorbereitet wird. Demnach wird der überwiegende Teil der Reilinger Gemarkung grundsätzlich als möglicher Standort von Windkraftanlagen eingestuft. Lediglich im Umfeld des Reilinger Sees und in den Waldflächen bleibt der Bau von einer Einzelfallprüfung abhängig.

Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen werden lediglich im unmittelbaren nordöstlichen und westlichen Ortsrandbereich grundsätzlich möglich. Im verbleibenden Großteil der Gemarkung bleibt der Aufbau derartiger Anlagen einer Einzelfallprüfung vorbehalten. jd