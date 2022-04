Auf dem Weg zum Archäologiepark

Reilingen. Vor nahezu 15 Jahren sei es das Ziel von einigen Ehrenamtlichen gewesen, die „Burg unter der Grasnarbe“ zu finden, auszugraben, sichtbar zu machen und für die Reilinger Bevölkerung als ein Stück Heimatgeschichte ins Dorfgeschehen einzubinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler. Stand heute sei die Burg dank eines „herausragenden bürgerlichen Engagements bereits ein großartiges sichtbares Dokument der regionalen Heimatgeschichte“.

Wie hoch inzwischen der wissenschaftliche Stellenwert der Ausgrabungen sei, belege die archäologische Betreuung durch das Landesamt für Denkmalpflege – welches zudem das gesamte Gelände zu einem geschützten Bodendenkmal eingestuft habe – sowie der Universität Heidelberg an ihrem historisch belegten Gründungsort. Ständig steigende Besucherzahlen zeigten das große Interesse, so die FW.

Viele gute Gründe für die Gemeinderäte Patricia Faber, Sabine Petzold und Peter Geng, um mit FW-Schriftführerin Angelika Welle die Ehrenamtlichen vor Ort zu besuchen. Da die FW-Fraktion die Ausgrabungen seit jeher positiv unterstützt, und wie Fraktionssprecherin Faber betonte „weiterhin unterstützen wird“, ging es im Gespräch um die Fragen: Wie sieht es aktuell aus – was sind die nächsten Schritte?

Im Haushalt der Gemeinde sind entsprechende Mittel, beispielsweise für ein Gebäude im Eingangsbereich eingestellt, jetzt könne im Rathaus gehandelt werden. Wie notwendig ein festes Gebäude ist, war direkt spürbar. Durch die Wetterbedingungen Anfang April werde der Wunsch nach einem Eingangsgebäude mit Aufenthaltsraum und sanitären Anlagen mehr als nachvollziehbar. Die von den Ehrenamtlichen finanzierten Zelte könnten langfristig kaum ein Ersatz sein.

Wunsch nach sanitären Anlagen

AK-Sprecher und Vorsitzender des Förderkreises Burg Wersau Benni Schaich-Lebeck erläuterte noch einmal kurz die bereits seit Längerem vorhandenen Konzepte. Ziel sei, auf dem Burggelände einen Archäologiepark mit Aufenthaltsqualität – sprich Eventflächen – einzurichten. Bereits Mitte Mai würden in einem Workshop „Auf dem Weg zum Archäologiepark“ viele interessante Vorträge die künftige Nutzung mit breit gefächerten Angeboten für eine nachhaltige kulturelle und wirtschaftliche Nutzung aufzeigen.

Einen Ausstellungstermin – auf den die Reilinger besonders stolz sein können – gab Archäologe Dr. Roland Prien von der Universität Heidelberg erfreut bekannt. Am 9. Februar 2023 wird im Museum der Universität Heidelberg eine dreimonatige Schau mit Fundstücken und Informationen vom Grabungsgelände der Burg Wersau eröffnet. Ein besonderer Höhepunkt der Ausstellung wird ein Faksimile der Gründungsurkunde der Universität Heidelberg – unterzeichnet auf der Wersau – sein.

Damit im Anschluss an die Ausstellung die gezeigten Artefakte wieder nach Reilingen zurückkehren und nicht im Landesarchiv Rastatt „auf Nimmerwiedersehen“ verschwinden, will die FW-Fraktion im Rathaus Vorschläge zur weiteren Unterbringung vortragen. Gemeinderat Peter Geng ging in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Entwicklung des Projektes seit Kauf des Geländes durch die Gemeinde ein. „Für die weitere Planung wäre es nur konsequent, wenn auch die bemerkenswertesten Funde in unserem Heimatort bleiben“, meint er.

FW-Gemeinderätin Sabine Petzold dankte zum Schluss für das Gespräch, zumal die Ehrenamtlichen eigentlich voll damit beschäftigt waren, das Gelände für die kommende Zeit „herauszuputzen“. Als von der ersten Stunde an aktives Mitglied bei den Wersauern bekundete Petzold dabei noch einmal ihre Begeisterung über das, was von den Ehrenamtlichen bisher geschaffen wurde. Sie freut sich darauf, in der Zukunft einen Archäologiepark in Reilingen besuchen zu können, in dem jedes Jahr ein Lichterfest mit Ilumination stattfinden soll, welches viele Besucher – in diesem Jahr übrigens am 25. Juni – begeistern soll. zg/ps