Auf Ernstfall vorbereitet

Reilingen. Lehrkräfte und Erzieher in Erster-Hilfe regelmäßig aus- und fortzubilden ist bundesweit vorgeschrieben. An mehreren Samstagen konnten so die pädagogischen Fachkräfte der kommunalen Schulbetreuung und der kommunalen Kindertagesstätten ihre Kenntnisse in Erster-Hilfe auffrischen.

Der Kurs ähnelt den normalen Erste-Hilfe-Kursen, behandelt aber zusätzlich kinderspezifische Notfälle und Maßnahmen wie beispielsweise die Wiederbelebung am Kind und Jugendlichen. Ganz Corona-konform konnte das getestete Personal unter der Leitung von Horst Sommer von den Johannitern das Verhalten bei üblichen „Kinderverletzungen“ trainieren.

An einer speziellen Puppe wird die Not-fallversorgung geübt. © Gemeinde

Die Teilnehmer nahmen eine zentrale Erkenntnis mit: Kinder brauchen im Ernstfall vor allem das Gefühl, dass sie gut aufgehoben sind, dass sie beruhigt werden, dass sie in einem möglichst ungestörten Umfeld mit Personen ihres Vertrauens sein können, bis medizinische Hilfe kommt. zg