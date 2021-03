Reilingen. Die Nachfrage nach Wohnungen im Land, vornehmlich in den wirtschaftlich starken Regionen und Metropolen, ist nach wie vor hoch. Denn das Angebot an neuen Wohnungen kann mit dem wachsenden Bedarf nicht Schritt halten.

Der Bauboom scheint zwar, von der Corona-Krise unbeeinflusst, anzuhalten. Das zeigt sich an stabilen, sogar leicht ansteigenden Umsätzen im Bauhauptgewerbe, aber auch in der wachsenden Anzahl der Baugenehmigungen, ein wichtiger Frühindikator zur Einschätzung der zukünftigen Bauaktivitäten. Schon zur Jahresmitte 2020 zeichnete sich ein ungewöhnlich starker Anstieg insbesondere bei den Großbauprojekten im Neubaubereich ab, berichtet das Statistische Bundesamt. Die Tagespresse vermeldete für das Corona-Jahr starke Zuwächse im Wohnungsbau in Baden-Württemberg von zwölf Prozent. Die Zahl der Baugenehmigungen im Land stieg 2020 um sechs Prozent auf 40 000.

Problematisch bleibt aber unverändert der sogenannte Bauüberhang, also genehmigte Bauprojekte, die noch nicht begonnen, beziehungsweise abgeschlossen werden konnten. Gründe gibt es derer viele. Ein anhaltender Fachkräftemangel bremst die Baubranche aus. Die Kosten am Bau haben deutlich zugelegt. Viele Vorschriften machen das Bauen kompliziert.

Kein Wunder also, wenn trotz aller Anstrengungen auch 2020 die von der Großen Koalition für die aktuelle Legislaturperiode ausgerufene Zielvorgabe von jährlich 375 000 neuen Wohnungen wohl deutlich verfehlt wird. Belastbare Zahlen des Statistischen Bundesamtes stehen aber noch aus.

„Herten II“ schnell besiedelt

Auch auf den Baustellen im Ort ist kein nennenswerter Rückgang der anhaltend lebhaften Bauaktivitäten festzustellen. Weiterhin gut kommt die Besiedelung der Neubaugebiete „Herten II“ und „Am Rathaus“ voran. Für 129 von insgesamt 165 Baugrundstücken ist das baurechtliche Verfahren für einen Wohnhausneubau bereits abgeschlossen.

Die wenigen, noch vorhandenen Baulücken schließen sich zusehends. Das gilt vor allem auch für den Innerortsbereich, wo aktuell viele Brachflächen bebaut und die Flächenressourcen effektiver genutzt werden. Vorwiegend Mehrfamilienhäuser finden auf den relativ großen Grundstücken Platz, wo ehemals nur kleinere Wohngebäude oder leerstehende Lagerhallen anzutreffen waren.

So wird beispielsweise gegenwärtig die viele Jahre ungenutzte Baulücke in der Hauptstraße 123 durch ein Mehrfamilienhaus mit drei Eigentumswohnungen und einem rückwärtig angeordneten Doppelhaus bebaut. Direkt neben einem bereits bezogenen Neubau entsteht in der Speyerer Straße 45 ein weiterer Komplex mit zehn Eigentumswohnungen. Von dem gleichen Bauträger wird nicht weit davon entfernt, auf einem Eckgrundstück in der Speyerer Straße 48, ein Neubau mit fünf Eigentumswohnungen hoch gezogen.

Ein weiterer Investor verwirklicht auf einem aufgegebenen, gewerblich genutzten Gelände in der Sauerbruchstraße 1 ein Bauprojekt mit einem freistehenden Einfamilienhaus sowie vier zweigeschossigen Doppelhaushälften. Und auf dem ehemaligen Lutherhausgelände in der Alten Friedhofstraße werden gerade vier zweigeschossige Einfamilienhäuser errichtet.

2,2 Einwohner je Wohnung

Auch die Gemeinde sorgt über die eigene Tochtergesellschaft KWG Reilingen dafür, dass innerörtliche Bauflächen nachhaltig verdichtet werden. So entsteht derzeit in der Graf-Zeppelin-Straße 1 ein Mehrfamilienhaus mit sieben Mietwohnungen, nachdem im selben Straßenzug erst kürzlich ein neues Mehrfamilienwohnhaus eingeweiht werden konnte.

Auf frühere Durchschnittswerte weiter abgesunken ist die Anzahl der im Jahr 2020 gelisteten baurechtlichen Verfahren. Die Statistik weist 49 gestellte Anträge auf Baugenehmigung, Bauvoranfragen und Befreiungen aus. Vor zwei Jahren waren es noch mehr als doppelt so viele Antragsteller. Insgesamt 58 baurechtliche Verfahren konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Lediglich ein Bauherr erhielt einen abschlägigen Bescheid.

Die fortgeschriebenen statistischen Werte aus dem Zensus 2011 weisen für die Gemeinde Ende 2019 einen Bestand an 2177 Wohngebäuden mit insgesamt 3517 Wohnungen aus. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung von 1,6 Prozent eingetreten. Hingegen liegt die rechnerische Belegungsdichte seit 2007 bei unverändert 2,2 Einwohnern je Wohnung. jd