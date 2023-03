Vom 25. bis 28. März Auf zum Frühlingsfest mit Sommertagszug in Reilingen!

Am verkaufsoffenen Sonntag in Reilingen wird der beliebte Sommertagszug mit der Verbrennung des Winters zu einem ersten Höhepunkt im Jahreskalender. Also: das kommende Wochenende dick im Kalender markieren.