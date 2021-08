Ausbau in Reilingen beginnt

Reilingen/Altlußheim/Neulußheim. Seit Anfang Mai hatten die Haushalte in St. Leon-Rot, Altlußheim, Neulußheim und Reilingen die Möglichkeit, die notwendigen 40 Prozent Beteiligung zu erreichen, die von der Deutschen Glasfaser als Bedingung genannt wurden, um den Bau des Glasfasernetzes in Angriff zu nehmen. Zahlreiche Haushalte haben sich zu einem Glasfaserantrag entschlossen. Für Reilingen steht fest, dass trotz der nicht ganz erreichten Prozentzahl das Netz der Zukunft kommen wird.

Die Bürger in St. Leon-Rot und Altlußheim haben noch bis zum 28. August die Möglichkeit, sich einen Antrag zu sichern und die Gemeinde einen Schritt in Richtung Zukunft zu begleiten. In Neulußheim wurden die Voraussetzungen nicht erfüllt und somit hat die Deutsche Glasfaser gemeinsam mit der Gemeinde beschlossen, das Projekt zunächst nicht zu verwirklichen.

Jetzt heißt es, noch einmal richtig Gas zu geben „Da muss sich noch etwas tun“, sagt Projektleiter Jürgen Weck. „Ansonsten können wir das Netz nicht ausbauen, deshalb haben wir uns entschieden den Bürgern in St. Leon-Rot und Altlußheim die Möglichkeit zu geben, durch eine Verlängerung der Nachfragebündelung bis zum 28. August noch einen Vertrag abschließen zu können“, so Weck weiter.

Bis Ende August können noch Anträge abgeschlossen werden. Dies ist sowohl online unter www.deutsche-glasfaser.de als auch im Deutsche Glasfaser Servicepunkt in der Hauptstraße 111 in St. Leon-Rot möglich. Dieser hat montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Servicepunkt in Neulußheim ist geschlossen.

Der Servicepunkt ist telefonisch unter der Rufnummer 02861/8 13 34 10 erreichbar. Unter dieser Nummer können auch Termine für eine Beratung in den eigenen vier Wänden vereinbart werden. Zudem werden Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser von Tür zu Tür gehen und auf Wunsch beraten. Alle Mitarbeiter können sich ausweisen und kommen der Aufforderung dazu auch selbstverständlich nach.

Quorum nicht erreicht

Am Samstag, 28. August, wird sich zeigen, ob neben Reilingen auch in St. Leon-Rot und Altlußheim das Glasfasernetz gebaut werden kann.

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser mit Hauptsitz in Borken (NRW) plant, baut und betreibt anbieteroffene Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und Unternehmen. Sie engagiert sich bundesweit privatwirtschaftlich für die Breitbandversorgung ländlicher Regionen.

Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren realisiert Deutsche Glasfaser in enger Kooperation mit den Kommunen FTTH-Netzanschlüsse schnell und kosteneffizient – auch im Rahmen bestehender Förderprogramme für den flächendeckenden Breitbandausbau.

Seit 2018 ist Deutsche Glasfaser als FTTH-Anbieter mit den meisten Vertragskunden marktführend in Deutschland. Für den aktuellen Ausbauplan von einer Million Anschlüssen stehen rund 1,5 Milliarden Euro Kapital bereit. zg