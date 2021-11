Austausch via Zoom

Reilingen. Der Ausbau des Glasfasernetzes in Reilingen beginnt in Kürze. Durchgeführt wird er von Deutsche Glasfaser, den führenden Glasfaserversorger für den ländlichen Raum. Das Team von Deutsche Glasfaser möchte die Bürger über die nächsten Schritte persönlich informieren und lädt sie zu einem Online-Bauinfoabend ein: am Mittwoch, 10. November, 19 Uhr.

Kunden und Interessierte erfahren am Bauinfoabend alles rund um den Glasfaserausbau in Reilingen. Auch Fragen zum Hausanschluss sowie zur Installation der Endgeräte werden beantwortet. Außerdem können sie sich über die nächsten Schritte im Bauprozess und die Baumaterialien sowie über das Internet-TV-Produkt informieren. Interessierte können sowohl über ihren Computer als auch über ihr mobiles Endgerät teilnehmen: über PC/Laptop unter www.deutsche-glasfaser.zoom.us/j/97599618014, über Smartphone und Tablet im Zoom-Meeting mit der Nummer 9759 9618 014.

Um den virtuellen Raum zu betreten und damit am Infoabend teilnehmen zu können, müssen Namen und E-Mail-Adresse angegeben werden. zg