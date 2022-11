Auszeit für die Seele

Reilingen. Auszeiten sind wertvoll und wichtig und geben neue Energie. Eine neue Art von Auszeit gönnte sich die gleichnamige Meditationsgruppe aus Reilingen an einem schönen Herbstwochenende in Gengenbach.

Mit dem Thema „Heilsame Begegnungen“ wurde das Haus „La Verna“, das zum dortigen Franziskaner-Kloster gehört, zum Domizil der Auszeit-Gruppe. In einem schönen Raum wurde mehrmals am Tag meditiert und gesungen. Der wunderschöne Tag lockte die Frauen hinaus in die Natur, auf den „Trimm-dich-Pfad für die Seele“. Von Engeln, dem Sonnengesang, vielen schönen Impulsen und guten Gesprächen begleitet ging es durch den Wald und die Weinberge zur Portiunkula-Kapelle auf dem Abtsberg.

Da jede an diesem Wochenende das tun sollte, was ihr selbst guttat, teilte sich dort die Gruppe. Ein Teil verweilte weiter an Kapelle und der Rest wanderte weiter zur Jakobuskapelle. Dort begegnete man nicht nur der bekannten Muschel, die den Jakobsweg symbolisiert, sondern auch einem wunderschönen Ausblick über das Kinzigtal und das schöne Gengenbach.

Gestärkt durch „Heilsame Begegnungen“, schöne Eindrücke, die Gemeinschaft und die wundervolle Begleitung von Anne Assmann gingen es zurück in den Alltag. kd