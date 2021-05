AVR-Umweltmobil macht Station

Reilingen. In vielen Haushalten fallen gelegentlich Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung der AVR am Freitag, 14. Mai, von 14.30 bis 17 Uhr beim Bauhof, Nachtwaidweg, können diese Produkte beim Schadstoffmobil umweltgerecht entsorgt werden.

Die AVR erinnert in ihrer Mitteilung daran, bei der Sammlung die geltenden Hygienevorschriften einzuhalten und eine medizinische Mund-Nase-Maske zu tragen. Bei der Sammlung werden Schadstoffe, wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen oder Reinigungsmittel aus Haushalten in haushaltsüblichen Mengen angenommen.

Die AVR bittet die Bevölkerung dabei, Schadstoffe nur zu den angegebenen Terminen beim Personal des Schadstoffmobils abzugeben, um Gefährdungen für spielende Kinder und die Umwelt zu vermeiden. avr