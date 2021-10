Badischer Verband lobt Organisation

Reilingen. Der TV hat Kindern aus dem U 9- und U 10-Bereich zu einem außergewöhnlichen, offiziellen Turnier eingeladen. Dabei wurden Spielbedingungen und Zählweise dem Alter der Kinder angepasst. „Die Teilnehmer spielen mit kleineren Schlägern sowie druckreduzierten und daher langsameren Bällen“, erläuterte U 9-Sportwartin Marie Kief.

In zwei Kurzsätzen bis vier Punkte tritt bei Gleichstand die sogenannte No-Ad-Regel in Kraft, sodass der nächste Punkt entscheidend ist und das Spiel beendet. Im dritten Satz wird hingegen traditionell ein Tiebreak ausgespielt. Zudem tritt die U9 auf den kleineren Midcourt-Feldern an.

17 Teilnehmer reisten von außerhalb zum Turnier an, aus Reilingen waren Julian Ditsch und Janne Goldbach in der U 10 und Bastian Kehder in der U 9 am Start. Neben viel Spielpraxis wurde jedes Kind an diesem Nachmittag mit einem kleinen Preis belohnt.

„Es sah schon sehr professionell aus, was der Nachwuchs hier ablieferte“, lobten auch Silke Förster und Marco Ditsch, die Sportwartin Kief bei der Organisation des Turniers unterstützten. Es sei nicht weiter verwunderlich, dass auch ein Talentscout anwesend gewesen sei, schreiben die Verantwortlichen des TV.

Neuauflage im Frühling

Der Badische Tennisverband lobte die Ausrichter der Veranstaltung und auch die Kinder schienen Spaß gehabt zu haben. „Viele fragten nach, wann denn dieses Turnier wieder stattfindet“, freute sich Marie Kief. Tatsächlich ist eine Neuauflage für das Frühjahr geplant, denn das Turnier soll ein fester Bestandteil des Tennisbetriebs in Reilingen werden. zg/mgw