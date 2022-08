Ballonpost aus Polen

Reilingen. Im Juli feierten Viertklässler der Schillerschule bei der Bürgerbegegnungsstätte ihr Abschlussklassenfest. Klassenlehrerin Sabine Wendtland hatte die Idee, Ballons mit Postkarten, auf denen Wünsche der Kinder für die weiterführende Schule aufgeschrieben waren, steigen zu lassen. Die mit der Adresse des jeweiligen Kindes versehenen Karten wurden an den bunten Ballons befestigt und hoffnungsvoll steigen gelassen.

Nach wenigen Tagen berichteten einige Kinder, dass ihr Ballon gefunden wurde. Diese waren bis Neckargemünd, Waldbronn und Sinsheim geflogen. Doch dann kam die große Überraschung: ein Brief aus Polen an Schüler Jonas. Darin befanden sich eine große regionale Landkarte, Postkarten und ein liebevoller Brief von Finder Marek Adams. Freunde aus Zürich, die bei Marek Adamski zu Besuch in Polen waren, hatten den Brief von Jonas und die Antwort von Adamski übersetzt. Dieser teilt mit großer Verwunderung mit, dass der Ballon rund 1300 Kilometer in den Norden Polens geflogen war.

Jonas berichtete freudig von der famosen Reise seines Ballons und die nette Rückantwort. Sabine Wendtland hatte vor einigen Jahren diese Gegend Polens selbst schon bereist und freute sich, dass der Ballon von Jonas so weit geflogen war. Jonas hat sich vorgenommen, einen Dankesbrief an den Finder zu schreiben sowie dem Geschäft in Waghäusel, aus dem der Ballon stammt, einen Besuch abzustatten. zg