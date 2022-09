Basteln erfordert viel Konzentration

Reilingen. Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen sich 13 Kinder zum Ferienspaß im Vogelpark Reilingen. Thema des Nachmittags war das Basteln von Schlüsselanhängern und Armbändern aus Perlen mit Namen herstellen.

Während Rüdiger Astor bereits im Vorfeld die Bänke zur Handwerks- und Künstlerwerkstatt aufgestellt hatte, war Petra St. Onge damit beschäftigt die verschiedenen Materialien zu richten, damit jedes Kind sich einen Überblick verschaffen konnte, welche Zutaten zur Verfügung stehen.

Nach und nach trudelten die Kinder ein und warfen schon mal vorfreudig einen Blick darauf, was sie erwartete. Da das diesjährige Angebot viel Konzentration erforderte, wurde Petra St. Onge durch Andrea Astor unterstützt.

Jedes Kind nahm sich sein Schälchen und suchte die passenden Buchstaben zu seinem Namen aus. Dann gab es Schlüsselanhängerrohling, Perlen und einen starken Faden, dessen Länge individuell der aufzufädelnden Perlen und Buchstaben angepasst wurde. Ein Blick in die einzelnen Schälchen zeigte, dass keines dem anderen glich. So entstanden nach Anleitung an den Tischen lauter Unikate.

Wer seinen Schlüsselanhänger fertig hatte, freute sich nun auf den weniger aufwendigen Teil und kreierte sein individuelles Armband beziehungsweise eine Halskette, um so seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. Es entstanden wunderschöne Unikate. Damit keine Langeweile aufkam, hatten die Kinder die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Kartenspielen und weiteren Geschicklichkeitsspielen auszutoben, was nach der langen Konzentrationsphase ausgiebig genutzt wurde. Am Ende waren sich alle einig, einen kurzweiligen und unvergesslichen Nachmittag erlebt zu haben. pst