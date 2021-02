Reilingen. Wie soll die Feldflur im Jahr 2030 aussehen und wie die Landwirtschaft in der Kurpfalz? Wie kann der Graben zwischen Landwirtschaft und Naturschutz geschlossen werden? Wie kann die ökologische Landwirtschaft ausgebaut und den Landwirten eine wirtschaftliche Perspektive gegeben werden?

Zu einem digitalen landwirtschaftspolitischen Abend hat der Landtagskandidat Dr. Andre Baumann den Landesgeschäftsführer von Bioland Baden-Württemberg, Dr. Christian Eichert, und den Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Rhein-Neckar, Wolfgang Guckert, zu einer Online-Konferenz am Sonntag, 28. Februar, ab 19 Uhr, eingeladen.

Baumann und seine beiden Experten sind live auf Wersauer Hof in Reilingen. Bauern und Interessierte können am Zoom-Meeting online an der Veranstaltung teilnehmen und mitdiskutieren. Eine Teilnahme vor Ort auf dem Wersauer Hof ist wegen der Pandemie nicht möglich.

„Wir brauchen eine Landwirtschaft, die wirtschaftlich zukunftsfähig ist, gesunde Lebensmittel produziert, artenreiche Kulturlandschaft erhält und fördert, Klima und Grundwasser schützt“, sagt Baumann. Die Versöhnung von Landwirtschaft und Naturschutz ist ein besonders Anliegen von Baumann.

Volksbegehren weiterentwickelt

Baumann war stellvertretender Leiter des Instituts für Agrarökologie und Biodiversität Mannheim. Als Staatssekretär des Umweltministeriums Baden-Württemberg hat er mit der Weiterentwicklung des Volksbegehrens an der „historischen Versöhnung“ von Landwirtschaft und Naturschutz im Land mitgewirkt. Zusammen mit Bauern- und Naturschutzverbänden wurde das Biodiversitätsstärkungsgesetz erarbeitet, das unter anderem einen Ausbau der Biolandwirtschaft und umfangreiche Naturschutzmaßnahmen vorsieht.

Den Teilnahmelink für das Zoom-Meeting finden Interessierte unter www.andrebaumann.de. Auf Facebook kann die Veranstaltung auf der Seite von Andre Baumann ebenfalls angeschaut werden. zg