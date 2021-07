Baumfällungen grundsätzlich vermeiden

Reilingen. Das erste grüne Präsenztreffen des Ortsverbands der Grünen seit neun Monaten fand im Gasthaus zum Löwen statt. Ortsverbandssprecher Jochen Rotter konnte beim öffentlichen Stammtisch neben zahlreichen Mitgliedern die Bundestagskandidatin Nicole Heger begrüßen.

Nicole Heger und Simon Schell berichteten von der interessanten Wildkräuterwanderung bei Kraichgaukorn-Bauer Jürgen Schell. Beide zeigten sich erfreut über den Ansatz, beim Getreideanbau konsequent auf chemischen Pflanzenschutz und gentechnisch veränderte Pflanzen zu verzichten. Ein Schritt zu mehr Umweltschutz und Artenvielfalt.

Die Aktion Stadtradeln nahmen die Anwesenden zum Anlass, um über Radwege zu sprechen. Auf Anregung der Reilinger Grünen wurde 2014 die Radwegelücke im Alten Rottweg geschlossen. Seit Jahren setzen sich die Grünen für die Sanierung des Radweges im Wald zwischen Reilingen und Kirrlach ein. Beim Stadtradeln 2021 radelten die 15 Radlerinnen und Radler des offenen Teams „Reilinger Grüne and Friends“ 1906 Kilometer, umgerechnet 280 Kilogramm vermiedener CO2-Ausstoß.

Ersatzpflanzungen sind notwendig

Leidenschaftlich wurde über Baumfällungen gesprochen. Der Götterbaum am Rathaus steht aktuell zur Diskussion. Ob dieser gefällt werden muss oder nicht, steht noch nicht fest. Die Grünen begrüßen das Engagement der Bürger. Grundsätzlich seien Baumfällungen zu vermeiden. Falls diese doch aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig sein sollten, sind Ersatzpflanzungen zwingend erforderlich. Auch könnte Totholz aus Baumfällungen wichtigen Lebensraum für Tiere bieten. So böten zum Beispiel am Reilinger See einige der gefällten Hypridpappeln Lebensraum für den Körnerbock.

Ortsverbandssprecher Jochen Rotter wies darauf hin, dass die Gemeinde Reilingen seit 2017 auf Antrag der Grünen-Gemeinderatsfraktion geplante Baumfällungen im Vorfeld anzukündigen hat. Damals wurde auch darum gebeten, dass die unmittelbare Nachbarschaft mit Handzettel über die geplanten Baumfällungen informiert werden soll. zg