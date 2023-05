Begeisterung für Sport geweckt

Reilingen. Hätte man beim Handball-Camp der HSG St. Leon/ Reilingen eine Begeisterungsskala aufgestellt, die als höchsten Wert die Zehn hat, so wäre der Pegel eben an dieser Zehn angekommen. Schon die Anmeldungen hatten alle Vorstellungen übertroffen, hatte man doch von 54 Jugendlichen zwischen sieben und zwölf Jahren aus dem weiblichen und männlichen Bereich die Zusage zur Teilnahme erhalten.

Mit viel Begeisterung, Elan und Engagement waren die drei Tage angefüllt, an denen von der Jugendabteilung der HSG ein Handball-Event in den Fritz-Mannherz-Hallen bei idealen Bedingungen durchgeführt wurde. Die beiden Trainer, einer davon ein speziell geschulter Campleiter, die das Handball-Camp leiteten und auch mit dem THW Kiel zusammenarbeiten, boten viele moderne Trainingsinhalte und Trainingsmethoden, die stets die Aufmerksamkeit und das neugierige Interesse der Kinder anstachelten. Auch die Trainer der HSG, die sehr engagiert die Trainingseinheiten mitgestalteten, konnten viel Neues mitnehmen.

Freitags trafen sich Trainerstab und die erwartungsvollen Kinder zu einer zweistündigen Trainingseinheit. Der Samstag begann mit einem intensiven gemeinsamen Warmmachen. Anschließend wurden vier Gruppen gebildet, die sich an verschiedenen Stationen mit koordinativen und Eins-gegen-eins-Übungen versuchen konnten. Die Kinder zeigten beachtliche Leistungen und ließen die eine oder andere technische Feinheit aufblitzen.

Technische Feinheiten gezeigt

In der Mittagspause, in der die Teilnehmer mit Hamburgern vom HSG-Catering-Team versorgt wurden, blieb Zeit, um sich über die einzelnen technischen Finessen auszutauschen. Die zweite Trainingseinheit, wiederum im Stationsbetrieb, wurde mit Übungen gestaltet, die das Passen und Werfen verbessern, ebenso das Abwehrverhalten. Zum Ende einer jeden Einheit wurde ein Handballturnier durchgeführt, das großen Spaß machte, was ja dem Sinn des Handballspielens in diesem Altersbereich gerecht wird. Am Nachmittag folgte eine spezielle Trainingseinheit für die schon etwas fortgeschrittenen Spieler. Es wurde besonderer Wert aufs Tempospiel und schnelle Umschaltspiel gelegt.

Am Sonntag waren die erstaunlich fitten Kinder zu zwei weiteren Trainingseinheiten voller Tatendrang in der Halle. Die beiden Trainingseinheiten waren von Wettkämpfen geprägt. Am Morgen sorgten diverse Wurfwettkämpfe für Ehrgeiz und den Willen, die meisten Punkte zu erzielen. Nach der Mittagspause stand das große Finale mit einem Handballturnier an.

Mit einem letzten „Es hat riesigen Spaß gemacht mit euch“ von den beiden engagierten Trainern und dem gesamten Trainerteam der HSG und einem „Tschüss“ von allen schloss die Veranstaltung mit einem „Das war Spitze“ von den Kindern an die Trainer. krau