Reilingen. Bei einem Unfall am Montag kurz vor 15.30 Uhr an der Einmündung L 546/K 4255 entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Der 56-jähriger Fahrer eines Seat war ohne auf den Gegenverkehr zu achten nach links auf die Kreisstraße in Richtung Kirrlach abgebogen. Dies hatte zur Folge, dass es mit dem Peugeot eines entgegenkommenden 31-Jährigen zur Kollision kam.

