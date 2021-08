Wahrscheinlich wären die Gäste dem Ruf der guten Küche des Gasthauses „Zum Löwen“ auch so gefolgt, doch in Verbindung mit einer Benefizaktion des CDU-Gemeindeverbandes und der Gemeindeverwaltung kamen sie in Scharen. Ging doch der gesamte Erlös der Aktion an das Aktionsbündnis Deutschland und damit an die Opfer der Flutkatastrophe vom Juli.

CDU-Ortsvorsitzender Lukas Lehn, der die Idee

...