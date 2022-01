Beratung des Haushalts

Reilingen. Die Einbringung des Haushaltes, die Weichenstellung für die Wahl eines Jugendgemeinderates und der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz mit dem Rhein-Neckar-Kreis und dem ihm angeschlossenen Kommunen stehen im Mittelpunkt der Ratssitzung am Montag, 31. Januar, in der Schulaula.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar plant der Kämmerer einen Ergebnishaushalt mit einem positiven Saldo, doch sind im Finanzhaushalt Schulden in Höhe von 5,8 Millionen Euro geplant. Zugleich soll eine Million in die Tilgung fließen, so dass die Nettoneuverschuldung entsprechend niedriger ist. Und es sind zwei Millionen Euro für die Eigenbetriebe bestimmt, sodass die konsolidierte Neuverschuldung bei 2,8 Millionen Euro liegt.

Die Bevölkerung ist zu der Sitzung eingeladen, aufgrund der Corona-Pandemie werden die Namen und Adressen der Besucher erfasst, um die Nachverfolgung von Infektionsketten zu ermöglichen. Es besteht Maskenpflicht. aw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2